Рыбчинский избавился от прибыльных бизнесов и честно признался, за что живет во время войны

Евгений Рыбчинский / © facebook.com/ERibchinskiy

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который ранее признался в серьезном диагнозе, откровенно рассказал, как изменилась его жизнь и финансовые источники во время полномасштабной войны.

В 1990-х годах Рыбчинский имел ряд успешных медийных проектов — радиостанции, журналы и издательства. Впрочем, со временем он принял решение отказаться от этого направления. По словам поэта, радиостанции он продал, а издательский бизнес окончательно закрыл. В интервью "Наодинці" он объяснил, что этому способствовала потеря личного интереса и упадок отрасли.

«Радиостанции я продал, издательский бизнес я закрыл. Сегодня бумажные издания никого не интересуют. Есть какие-то интернет-издания, к которым я причастен, и в одном даже моя первая жена является главным редактором. Нет политического процесса, поэтому даже новости, которые выходят, они меня не интересуют. Потому что все скандалы, они нас отдаляют от победы, а не приближают. И раздувать этот костер не в моих личных интересах. К СМИ отношусь как к бизнесу, вообще неинтересно. Закрыть невозможно, очень большие деньги вложены. Продать невозможно, потому что нет политического процесса, это никого не интересует», — поделился художник в разговоре с Анной Севастьяновой.

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Говоря о своих нынешних доходах, Евгений Рыбчинский отмечает, что продолжает зарабатывать творчеством. Он пишет, выступает и получает гонорары. Кроме того, поэт является распорядителем авторских прав своего отца — легендарного Юрия Рыбчинского. Суммы гонораров семьи Рыбчинский не стал раскрывать, но говорит, что не ведет роскошного образа жизни. Также звезда рассказал, что имеет финансовые отношения с представителями шоу-бизнеса, которые работают за кулисами артистов. В свое время он инвестировал в их проекты, а сейчас получает проценты.

«Я пишу, выступаю, мне за это платят. Во-вторых, я являюсь распорядителем авторских прав своего отца, а там три тысячи произведений. И там тоже приличные суммы, за которые спокойно можно жить, заправлять хорошим бензином машину и есть с базара. Черную икру не едим, но прекрасно живем. Ресторанчик? Нет, нет. Пекарня? Нет, нет. В шоу-бизнесе у меня есть те, кто на меня продолжают работать, но я не озвучиваю эти имена, потому что они представляют из себя абсолютно автономных фигур. Они платят, и я получаю свои дивиденды. Это не всегда артисты. Это те, кто стоят за артистами, называем их продюсерами. Им нужно было на проекты деньги, я в свое время вкладывал. Назвать это бизнесом? Нет. Они не возвращают, они платят процент», — заявил Евгений.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

