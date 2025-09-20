Рыбчинский оценил творчество Тины Кароль и чего ей не хватает: "Она недорабатывает"

Тина Кароль и Евгений Рыбчинский

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский, который ранее рассказал об ошибках в прошлом браке, оценил творчество украинской певицы Тины Кароль.

Знаменитость считает ее замечательной исполнительницей с хорошим потенциалом. С такими данными в артистки, по мнению Евгения Рыбчинского, каждая песня должна становиться хитом. Впрочем, он говорит, что кое-чего исполнительнице пока что не хватает. Рыбчинский на проекте "Балючі теми" делится, что у него такое ощущение, будто Тина Кароль "недорабатывает по качеству материала".

"С ее потенциалом ей должны писать лучшие песни, и она должна делать просто фейерверки из каждой песни. У меня такое восприятие. Мне кажется, что она недорабатывает по качеству материала. Она пашет в зале, видно, что она просто такая fitness girl, но хочется немного смыслов каких-то", - говорит поэт.

Однако у Евгения Рыбчинского нашлось и за что похвалить Тину Кароль. Поэт говорит, что артистка всегда уважает авторское право, в случае необходимости выплачивает средства, поэтому у нее с этим проблем нет.

"И у нее, между прочим, с авторским правом все в порядке. Она всегда покупает. У нее такого, чтобы она что-то украла, нет. Она четко понимает, что с авторами нужно расплачиваться", - говорит поэт.

А вот певицу Тоню Матвиенко Евгений Рыбчинский раскритиковал за неуважение авторского права. Более того, он пригрозил исполнительнице судом.