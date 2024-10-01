Рыбчинский прошелся по предательнице Повалий и резко к ней обратился: "Ты для меня – труп живой"

Известный композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский эмоционально прошелся по предательнице Таисии Повалий, с которой когда-то дружил.

Поэт посвятил скандальной певице красноречивое стихотворение, которое он опубликовал в своем Facebook. В поэзии Евгений Рыбчинский резко обратился к бывшей приятельнице и выразил все, что о ней думает.

В частности, в стихотворении поэт резко отметил, что Таисия Повалий "продала душу путину". Рыбчинский пишет, что предательница поет для тех, кто уничтожает ее родную страну, отобрал Крым и превратил Донбасс в руину. Поэт отмечает, если бы знал, что скандальная певица предаст Украину, то не писал бы никогда для нее песен.

Евгений Рыбчинский написал стихотворение Таисии Повалий / Фото: facebook.com/ERibchinskiy

Отметим, Евгений Рыбчинский и Таисия Повалий раньше дружили. В частности, поэт написал для скандальной певицы немало песен, ставших хитами, среди которых "Чортополох", "Не питай мене чому", "Просто Тая" и другие. Впрочем, их дружба прекратилась много лет назад, когда артистка выбрала Россию и предала Украину.

Напомним, у Таисии Повалий еще до начала полномасштабной войны были пророссийские взгляды. Ужасы, которые сейчас Россия творит на украинских землях, не изменили мнение предательницы. Артистка отмалчивается о войне, развлекает россиян и подыгрывает пропаганде. За такую позицию против Повалий в октябре 2022 года ввели санкции. Недавно Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать у скандальной артистки все имущество в Украине.

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