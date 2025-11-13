Рыбчинский раскрыл, как закончился конфликт с Матвиенко и сколько она заплатила за авторские права

Евгений Рыбчинский и Тоня Матвиенко

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский, который ранее подтвердил третью женитьбу, раскрыл, чем закончился его конфликт с певицей Тоней Матвиенко.

Исполнительница без соответствующего на то разрешения пела композиции, созданные отцом Рыбичнского - поэтом Юрием Рыбчинским - в тандеме с композитором Игорем Покладом. Артистке на это указали. Наконец, Тоня Матвиенко пошла на разговор. Как рассказал Рыбчинский на проекте "Наодинці з Гламуром", их конфликт завершился полюбовно. По его словам, Тоня Матвиенко действительно не знала, что не может выполнять эти композиции, поскольку нарушает авторские права.

"Все конфликты решаются абсолютно полюбовно, и этот тоже. Надо понимать, что нарушение авторских прав - это такое же преступление, как и когда украли кошелек. Если вы поймали кого-то за руку, вы же не будете ему на ухо шептать, чтобы отдал кошелек. Вы будете громко кричать! Так вот, о нарушении наших с отцом авторских прав я буду кричать всегда вслух. Тоня не понимала и не знала, что песни, которые исполняла ее мама, она не может исполнять, потому что это не наследие. Мама была просто исполнительницей этих песен", - пояснил Рыбчинский Анне Севастьяновой.

Наконец, они заключили договор, и Матвиенко заплатила за исполнение этих песен. Сумму композитор раскрывать не стал, поскольку эта информация является конфиденциальной. Однако он заверил, что цена полностью устроила его отца Юрия Евгеньевича.

"За право исполнять она оплатила, причем официально, через договоры. Скажем так, Юрия Евгеньевича эта сумма удовлетворила. Цена для Тони была полюбовной, средней. Я не буду ее называть, потому что у нас прописана конфиденциальность. Но у нас была умеренная цена: не самая высокая, но и не бесплатно", - подчеркнул композитор.

Скандал Тони Матвиенко о нарушении авторских прав - что известно

В сентябре вокруг исполнительницы разгорелся скандал. Евгений Рыбчинский заявил, что исполнительница поет некоторые песни без соответствующего на то разрешения. Речь шла о композициях, созданных поэтом Юрием Рыбчинским и композитором Игорем Покладом. Хотя эти песни в свое время пела мама Тони - Нина Матвиенко, но права на них все же принадлежали создателям. Евгений Рыбчинский тогда советовал артистке уладить это недоразумение, иначе возникнут проблемы.

На скандал также реагировала и вдова Игоря Поклада, которая после смерти композитора стала следующей правообладательницей. Светлана Поклад пригрозила Тоне Матвиенко судом, если этот вопрос не будет решен.