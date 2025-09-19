Рыбчинский рассказал об ошибках в прошлом браке и поделился подробностями о новой избраннице

Евгений Рыбчинский / © facebook.com/ribchinski

Известный композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский, который недавно публично обратился к Тоне Матвиенко и предупредил о проблемах, откровенно рассказал о своем третьем браке и уроках, которые усвоил из предыдущих отношений.

По словам музыканта, сейчас отношения с женой он называет браком не из-за бумажной формальности, а из-за глубины чувств и взаимной поддержки. Евгений признался, что благодаря любимой он многому научился.

"Это более глубокие отношения, чем просто слово любовь. Она во многих вещах мой учитель", — рассказал Рыбчинский в шоу "Балючие темы".

О втором браке артист вспоминает как о периоде, когда он слишком открыто делился личной жизнью с публикой. По его словам, чрезмерное внимание и "открытое" счастье в соцсетях могут иметь негативные последствия.

"Кто-то показывает счастливую жизнь в соцсетях — а через несколько дней они уже разведены. Эмоции с одной стороны создают волну, которая просто сносит отношения", — заявил композитор.

Художник отметил важность равных отношений в паре — они должны основываться не только на любви, но и на взаимоуважении, доверии, творчестве и финансовом равенстве. Евгений добавил, что самое простое — это создавать семью и рожать детей, а самое сложное — жить вместе каждый день, поддерживая друг друга и сохраняя чувства и уважение.

