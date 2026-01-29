Рыбчинский разнес Иво Бобула за заявления о Лорак и Повалий: "Прощай, блудный сын Украины"

Иво Бобул, Евгений Рыбчинский

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский резко отреагировал на резонансные заявления Народного артиста Украины Иво Бобула, который позволил себе дать положительную оценку предательницам Ани Лорак и Таисии Повалий.

Острая критика поднялась после выхода интервью Дмитрия Гордона и Бобула. Сначала интервьюер и гость перешли на русский язык общения, аргументируя это необходимостью для понимания «всего мира». Но так же украинцев в комментариях возмутили размышления певца о двух известных предательницах Украины.

В частности, артист признал Лорак и Повалий «прекрасными певицами». По мнению Иво, Лорак «вынуждена была уехать из-за поставленных условий» и якобы из-за того, что «стала кому-то невыгодной» в Украине. Хотя и добавил, что «не оправдывает ее», но продолжил подогревать российские нарративы.

Певец так же в крахе украинской карьеры Таисии Повалий видит «ошибку» Украины и якобы «травлю народной артистки». Бобул заявил, что «артисты не могут сказать президенту „я не буду“» и со словами «я не оправдываю» стал защищать ее скандальное выступление перед Януковичем. Также артист отметил, что на решение Повалий в значительной степени повлиял ее муж-продюсер Игорь Лихута, который сейчас живет в России.

Иво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

В свою очередь Рыбчинский в Facebook-комментарии назвал такую позицию Иво Бобула неприемлемой в условиях войны и отметил, что вместо четкой гражданской позиции Бобул фактически стал на сторону тех, кто сделал выбор в пользу страны-агрессора. Поэтому разгневался и публично послал Народного артиста.

«Во время сплошного геноцида украинского народа Бобул не то, что не стал радикальным патриотом, он еще и пропел дифирамбы Януковичу и оправдал предательство двух запроданок-коллаборационисток Лорак и Повалий. Прощай, еще один блудный сын Украины! Иди за крейсером „Москва“!» — написал Рыбчинский.

Комментарий Евгения Рыбчинского / © Facebook

Отдельно Рыбчинский-младший напомнил, что еще в 2021 году — на седьмом году войны с РФ — Иво Бобул презентовал русскоязычную песню «Грешный ангел», что также вызвало волну возмущения в украинском обществе.

