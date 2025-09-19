Рыбчинский шокировал предупреждением Матвиенко о суде и назвал причину: "У нее будут проблемы"

Евгений Рыбчинский, Тоня Матвиенко

Известный композитор, поэт и политик Евгений Рыбчинский резко высказался о певице Тоню Матвиенко.

Звезда считает, что артистка может иметь проблемы с законом из-за того, что исполняет песни других авторов без официального разрешения. В шоу "Балючі теми" Рыбчинский объяснил, что это в будущем вероятно поспособствует конфликту.

"Есть исполнительница, которая пиратски поет, но мы ее пока не трогаем. Это Тоня Матвиенко. Потому что эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", — отметил Рыбчинский.

По словам продюсера, одной из таких композиций является известная песня "Ой, летіли дикі гуси" покойного выдающегося композитора Игоря Поклада. Евгений убежден, что его жена Светлана Поклад, которая является наследницей авторских прав, может подать в суд на Матвиенко за то, что она пользуется чужим творчеством бесплатно.

"Тоня ни в одном концерте в память Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно на шару досталось — так почему я должна кому-то что-то платить. Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу Тонечку предупреждаю: Тоня, ты в опасности", — подчеркнул поэт.

Во избежание проблем Рыбчинский посоветовал артистке найти общий язык с его семьей, а также пообщаться с семьей композитора Игоря Поклада: "Ты должна со Светланой Поклад решить этот вопрос. А с семьей Рыбчинских ты решишь очень просто. Тебе надо набрать и встретиться. И все".

