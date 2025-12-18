Рыбчинский впервые заявил о серьезном диагнозе и как перенес две операции: "Это наследственное"

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Звезда в интервью «Наодинці» впервые признался, что перенес уже две операции. Евгений объяснил, что причиной стала онкология, а именно рак кожи. В то же время поэт отмечает, что страха во время лечения он не испытывал. И добавляет, что не любит подробно говорить о медицинских подробностях, однако отметил, что заболевание имеет наследственный характер.

«Я недавно сделал очередную операцию — вырезал очередную онкологию. И это не первая уже. Но и первый раз, и последний я даже и не думал о земле. И бояться нечего. Мы живем один раз — чего бояться. Я не люблю таких подробностей, но это связано с кожей. Это наследственное. Очень неприятные моменты, потому что иногда просто удаляют полтела. Ты видишь снаружи, а внутри оно в три раза больше. Впервые это было в 2015 году. А сейчас уже в другом месте. Вырезали все. Биопсия показала, что все нормально», — ошеломил Евгений в разговоре с Анной Севастьяновой.

Евгений Рыбчинский / © ТСН

Также композитор рассказал, что после перенесенных операций он вынужден был существенно изменить образ жизни. В частности, ему категорически запрещено находиться на солнце. Кроме того, врачи назначили витамины. Тем не менее, Евгений предполагает, что проблемы со здоровьем могут иметь более глубокие причины.

«Мне нельзя на солнце быть. Я очень люблю загорать, но уже много лет не делаю этого. Нельзя облучаться там и так далее. То есть я пью витамин Д и Е, потому что на солнце бывать нельзя, а солнышко употреблять нужно. Может, такие процессы со здоровьем запустились после Чернобыля», — добавил поэт.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Євген РИБЧИНСЬКИЙ: онкологія, поїздки на розбірки з Єрмаком та куди втік МАЛІНІН

