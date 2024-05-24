Рыбчинский высказался о Малинине, который хочет воевать против Украины: "Слава богу, Леонтьев еще ничего не сказал"

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский высказался о российском певце Александре Малинине, которому в свое время писал песни.

Ранее Малинин публично заявлял о готовности воевать на стороне оккупантов и поддержал геноцид украинцев. В свою очередь, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Юрий Евгеньевич, с которым в свое время сотрудничал россиянин, рассказал, что семья путиниста находится за границей. Тем временем государство-террорист заставило Малинина встать на сторону пропаганды прямо посреди концерта.

"Я знаю, что его семья живет вообще в Мюнхене. И дети за границей. Кажется, дочь в Англии учится на оперную певицу. Он отмалчивается, а его как говорится "поставили" в Саратове прямо на концерте. Так мне рассказывали. Что ж поделать, жаль. Слава богу, что еще Валера Леонтьев ничего не сказал, а слинял себе на Майами, чтобы не участвовать в этом", - отметил драматург.

Юрий Рыбчинский

Также Юрий Рыбчинский признал свою приверженность российским артистам, которые осудили зверства россиян и уехали из страны. В частности, вспомнил и звездных супругов Галкина и Пугачеву с детьми.

"В то же время считаю, что еще больше надо отдать мужества Арбениной, Пугачевой, Галкину, которые не побоялись страшной машины. Это же государство может убить. Не дай бог что-нибудь подсыпать Алле Пугачевой или Ахеджаковой. Люди это понимают, но найти в себе мужество и сказать этому "дракону" нет – это мощно", - подчеркнул артист.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский рассказал о пополнении в семье и признался, что его сын и внук пошли в ТрО.

Читайте также: