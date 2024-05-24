Рыбчинский высказался о Пивоварове и почему место Винника до сих пор вакантно

Украинский автор хитов, народный артист Украины Юрий Рыбчинский, славящийся сотрудничеством со многими звездами, высказался о певцах Артеме Пивоварове и Олеге Виннике.

Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" поэт признается, что довольно положительно оценивает творчество Артема Пивоварова. Впрочем, Юрий Евгеньевич добавил, что не относит репертуар молодого исполнителя к "основному направлению украинской эстрады". И вспомнил, что место выехавшего за границу Олега Винника в украинском шоу-бизнесе до сих пор никто не занял.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Я мало его видел, а то, что видел, мне нравится. Вот так ворваться, как Винник, чтобы никто не знает и вдруг раз – и стать номер один по популярности. Он в свое время стал популярным, как Назарий Яремчук, Василий Зинкевич … Сейчас нет Винника и место вакантно. Можно сказать, что Пивоваров займет это место? У каждого есть своя аудитория, но это не основное направление украинской эстрады. Он может менять аранжировку и все, но есть основное направление. На берегах могут валять дурака, но если не идти в русле этого направления, то до моря не дойдешь", – отметил Юрий Рыбчинский.

Артём Пивоваров. Фото: Пресс-служба Артема Пивоварова

По словам драматурга, украинская песня вскоре будет набирать еще большие обороты.

"Думаю, рано или поздно появятся композиторы с таким же талантом, как у Поклада, Ивасюка, но уже на новом уровне. И украинская песня переживет ренессанс", – добавил артист.

Напомним, недавно Юрий Рыбчинский высказался о российском певце Александре Малинине, который хотел встать на сторону оккупантов и воевать против Украины.

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