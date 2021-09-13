С акробатами и фаершоу: Камалия показала, как помпезно отпраздновала 8-летие двойняшек

Артистка устроила детям настоящий праздник.

Украинская певица Камалия 6 сентября отпраздновала день рождения своих двойняшек Арабеллы и Мирабеллы.

А в минувшие выходные по случаю 8-летия детей артистка устроила шумный праздник. На него были приглашены как и дети, так и взрослые. Исполнительница вместе с мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром оформила все большим количеством шариков, была и фотозона с диснеевскими принцессами.

Знаменитые родители пригласили гимнастов, акробатов, а вечером присутствующих ждало зрелищное фаершоу.

Роль ведущей звездная мама взяла на себя. Также интересно, что Камалия не стала приглашать выступить кого-то из исполнителей. Артистка лично в течение праздника давала концерт.

Как признались поклонники, если бы речь не шла о том, что это празднование 8-летия двойняшек, то мероприятие можно было смело назвать бенефисом Камалии. Она исполнила практически весь свой репертуар, учитывая хит 90 "В стиле техно".

Напомним, ранее Камалия в купальнике насмешила фото, где с детьми и мужем позирует, обмазанная грязью. Артистка вспомнила, каким было для нее это лето.

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