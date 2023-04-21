С Алека Болдуина сняли обвинение в убийстве украинки Галины Хатчинс

Однако это решение не освобождает актера от уголовной ответственности.

С американского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве оператора родом из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Представитель звезды Люк Никас отметил, что его адвокаты "призывают к должному расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события", пишет BBC.

"Это решение не освобождает Болдуина от уголовной вины, и обвинения могут быть предъявлены повторно. Наше дальнейшее расследование будет продолжаться", – говорится в заявлении прокуроров Нью-Мексико Кари Морриси и Джейсона Льюиса.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Отметим, что со стороны обвинения было выдвинуто заявление, в котором говорится, что за последние несколько дней по делу появились новые факты, требующие дальнейшего расследования.

Между тем, представитель продюсерской компании Rust Movie Productions сообщил CNN, что Алек Болдуин, являющийся продюсером ленты "Ржавчина", через полтора года после трагедии возобновляет съемку картины. Съемки начались в этот четверг, 20 апреля.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, что 21 октября 2021 года во время съемок вестерна "Ржавчина" произошла трагедия. Во время репетиции Алек Болдуин из реквизитного оружия случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Оружие оказалось заряжено боевым патроном.

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