С Анной Тринчер случился неожиданный курьез прямо во время концерта в Одессе

С певицей Анной Тринчер во время ее сольного концерта в Одессе случилась неприятная неожиданность.

О курьезной неожиданности исполнительница рассказала в своих Instagram-stories.

Как поделилась Тринчер, она уже вышла на сцену и успела исполнить несколько песен. Однако в какой-то момент свет в зале погас, а аппаратура выключилась.

"Здесь посреди концерта выключается весь свет, звук и вырубает аппаратуру", — рассказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

К счастью, зрители не стали возмущаться, а наоборот, поддержали певицу громкими аплодисментами, а также включили фонарики на телефонах. Исполнительница тоже не растерялась и взаимодействовала со своими поклонниками даже без света.

"Но Одесса не сдалась! Все начали громко аплодировать, кричать и поддерживать меня", — поделилась Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Дальше концерт прошел без инцидентов и все присутствующие смогла насладиться песнями певицы и ее шоу.

Напомним, недавно Анна Тринчер рассказала, что неизвестные пытались сорвать премьеру ее новой песни и атаковали ее YouTube канал ботами.

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