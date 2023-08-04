С Анны Саливанчук едва не слез откровенный корсет из-за Златы Огневич прямо во время репетиции

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о курьезной ситуации, которая произошла с ней перед репетицией спектакля "Основной инстинкт".

В этой постановке вместе с Саливанчук играют Злата Огневич, Наталка Денисенко, Тарас Цымбалюк и Артемий Егоров. Как рассказала Анна в сторис своей страницы в Instagram, когда она уже должна была выходить на сцену, у нее порвался корстет.

Анна Саливанчук и Тарас Цымбалюк в спектакле "Основной инстинкт" / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

По словам Саливанчук, это произошло из-за ее коллеги Златы Огневич, которая очень крепко зашнуровала наряд артистки. Но, к счастью, у Огневич нашлись нитки, а актриса Наталка Денисенко оказалась искусной хозяйкой и быстро все зашила:

"Репетиция у нас уже началась и началась она с того, что у меня порвался корсет. Так меня Злата зашнуровывала. Но Наталка все зашила, все сделала, поэтому я все-таки буду сегодня сиять", – прокомментировала Саливанчук курьезный момент.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук и Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, что совсем недавно актриса Анна Саливанчук порадовала фанов забавной затеей. Артистка отдыхала за городом и шла в обтягивающем платье с букетом в руках. Вдруг звезда взяла и прыгнула в бассейн прямо в платье, держа цветы.

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