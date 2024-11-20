С "Антител" через суд требовали более миллиона гривен: чем закончилось дело

Артисты рассказали о судебной волоките с мошенниками, которая длилась шесть лет.

С украинской группы "Антитела" через суд пытались взыскать более миллиона гривен.

Судебная волокита началась еще в далеком 2019 году. Тогда, как сообщают в своем Instagram музыканты, волынские мошенники во главе с Сергеем Лапковским запатентовали ноту Ля и ее физические и акустические свойства. После этого так называемые "патентные тролли" подали иск в суд против "Антител", якобы они в своих песнях незаконно использовали их патент.

Тем временем музыканты обратились в правоохранительные органы и возбудили уголовное дело против Лапковского, а также инициировали процесс отмены соответствующего патентного права. Судебное дело было возобновлено летом 2022 года.

Группа "Антитела"

В конце концов, в мае 2024 года суд отказал Сергею Лапковскому в иске против "Антител", а также признал его патент недействительным. Мужчина подал апелляцию, но 20 ноября судья окончательно закрыл дело в пользу музыкантов. Лапковский теперь должен выплатить "Антитилам" 50 тысяч гривен.

"Вместо одного миллиона из карманов музыкантов за пользование темпом и гармониями в своих песнях — 50 тысяч грн из кармана мошенника Лапковского в пользу группы. К тому же суд отменил его абсурдный патент, отказал в удовлетворении всех его претензий к группе "Антитела" и раз и навсегда закрыл возможность шантажировать украинских музыкантов", — отметили участники коллектива.

Напомним, недавно лидер группы O.Torvald Женя Галич высказался о творчестве "Антител". Он заявил, что неоднозначно к нему относится, и объяснил почему.

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