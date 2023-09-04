С Артемом Пивоваровым случился курьез в прямом эфире: певец "уснул" на интервью

Певец несколько "дремнул" во время программы.

Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров попал в курьез в прямом эфире.

Забавная ситуация случилась в эфире "Сніданку з 1+1", в котором певец вместе с коллегами Надей Дорофеевой, Юлией Саниной и Иваном Клименко вживую из Варшавы рассказывали о новом сезоне вокального шоу.

В момент, когда другие судьи делились своими впечатлениями от участников и их выступлений, Пивоваров прикрыл глаза и словно задремал на мгновение. Видимо, на состоянии артиста сказалась усталость от постоянных гастролей и активных съемочных дней.

Разбудила коллегу Надя Дорофеева, которая в шутку толкнула его в плечо и рассмеялась. Артем с усмешкой отреагировал на ситуацию, посмеялся и продолжил общаться с ведущими.

Тренеры европейского сезона "Голосу країни" рассказали, как снимают новый сезон шоу в ВаршавеТренеры европейского сезона Голосу країни рассказали, как снимают новый сезон шоу в Варшаве

Отметим, что 3 сентября зрители уже познакомились с первыми участниками европейского сезона "Голосу країни". Редакция сайта ТСН.ua внимательно следила за первым выпуском вокального шоу и поделилась всеми подробностями в материале.

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