С Бейонсе на "Грэмми-2025" случился неприятный конфуз: платье не выдержало пышный бюст певицы

С американской певицей Бейонсе случился неприятный конфуз на торжественной церемонии "Грэмми-2025".

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе отгремело важное музыкальное событие. Артистов наградили за значительные достижения в мире музыки за 2024 год. На торжественной церемонии присутствовала и певица Бейонсе, которая завоевала три заветных статуэтки в номинациях "Альбом года", "Лучшее кантри-исполнение в дуэте/группе" и "Лучшая кантри-песня".

На мероприятие исполнительница выбрала бежевое вечернее обтягивающее платье, декольте которого подчеркнуло его пышный бюст. Однако в один из ответственных моментов наряд подвел звезду. Дело в том, что в платье присутствовал корсет, из которого вылезли специальные косточки, которые поддерживают бюст. Когда артистка победила в очередной номинации, не заметила этого конфуза. Бейонсе не успела скрыть изъян, и так и вышла на сцену. Конечно, папарацци не обошли это вниманием и успели все сфотографировать.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Напомним, в этом году внимание зрителей "Грэмми-2025" было приковано не только к нарядам Бейонсе, но и к жене рэпера Канье Уэста, а точнее к его отсутствию. Модель Бьянка Цензори пришла на премию в платье-сеточке, которое вообще ничего не скрывала, а открыто продемонстрировала ее обнаженное тело. Наконец, полиция вывела парочку из красной дорожки "Грэмми".

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