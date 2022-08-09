"С Днем начала деоккупации Крыма": реакция звезд на взрывы в Новофедоровке

Сегодня, 9 августа, оккупированному Крыму прогремели взрывы.
В крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы на военном аэродроме "Саки", где находилась российская авиационная техника.
В частности, взрывы в оккупированном Крыму сразу же начали комментировать украинцы. Ряд украинских политиков и чиновников отреагировали на это.
Также и звезды шоу-бизнеса не сдержались: они высмеяли российских оккупантов и в очередной раз напомнили, чей Крым.
Украинская певица Камалия показала видео, на котором видны мощные взрывы. Знаменитость с сарказмом прокомментировала, что в оккупированном Крыму еще те сейчас "фейерверк". Также знаменитость поблагодарила Вооруженные силы Украины.
"Хороший фейерверк в Крыму. Слава ВСУ!" – отметила Камалия.
Певица Даша Астафьева радуется, что на военном аэродроме, где находилась российская техника, произошел взрыв. Также артистка отметила, что ее порадовала реакция людей в Крыму.
"Смотрю, как оно горит, и смеюсь... Пожарные машины приезжают, люди суетятся...", — прокомментировала Даша.
Актриса Ксения Мишина прокомментировала реакцию российских пропагандистов. Она отметила, что они могут не беспокоиться и идти на пляж.
"Все хорошо, люди, идите все… на пляж", — с юмором отметила актриса.
Певица Алина Паш отметила, что именно так для Крыма началась деоккупация.
"С Днем начала деоккупацию Крыма", — подчеркнула артистка.
Ведущий Владимир Остапчук отметил, что его тоже порадовали взрывы в Крыму. Впрочем, он отметил, что нужно поблагодарить ВСУ донатами. Остапчук также в очередной раз напомнил россиянам, что Крым – украинский.
"Жизнь – это яркая вспышка. Горячие туры в Крым, получается", — с юмором отреагировал ведущий.
Напомним, 9 августа в крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы на военном аэродроме РФ. Туристы и местные жители спешно покидают пляжи в районе взрывов.
В Минобороны РФ традиционно заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.
Читайте также: