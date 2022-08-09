"С Днем начала деоккупации Крыма": реакция звезд на взрывы в Новофедоровке

В крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы на военном аэродроме "Саки", где находилась российская авиационная техника.

В частности, взрывы в оккупированном Крыму сразу же начали комментировать украинцы. Ряд украинских политиков и чиновников отреагировали на это.

Также и звезды шоу-бизнеса не сдержались: они высмеяли российских оккупантов и в очередной раз напомнили, чей Крым.

Украинская певица Камалия показала видео, на котором видны мощные взрывы. Знаменитость с сарказмом прокомментировала, что в оккупированном Крыму еще те сейчас "фейерверк". Также знаменитость поблагодарила Вооруженные силы Украины.

"Хороший фейерверк в Крыму. Слава ВСУ!" – отметила Камалия.

Певица Даша Астафьева радуется, что на военном аэродроме, где находилась российская техника, произошел взрыв. Также артистка отметила, что ее порадовала реакция людей в Крыму.

"Смотрю, как оно горит, и смеюсь... Пожарные машины приезжают, люди суетятся...", — прокомментировала Даша.

Даша Астафьева о взрывах в Крыму / Фото: instagram.com/da_astafieva

Актриса Ксения Мишина прокомментировала реакцию российских пропагандистов. Она отметила, что они могут не беспокоиться и идти на пляж.

"Все хорошо, люди, идите все… на пляж", — с юмором отметила актриса.

Ксения Мишина о взрывах в Крыму / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Певица Алина Паш отметила, что именно так для Крыма началась деоккупация.

"С Днем начала деоккупацию Крыма", — подчеркнула артистка.

Алина Паш о взрывах в Крыму / Фото: instagram.com/alinapash

Ведущий Владимир Остапчук отметил, что его тоже порадовали взрывы в Крыму. Впрочем, он отметил, что нужно поблагодарить ВСУ донатами. Остапчук также в очередной раз напомнил россиянам, что Крым – украинский.

"Жизнь – это яркая вспышка. Горячие туры в Крым, получается", — с юмором отреагировал ведущий.

Владимир Остапчук о взрывах в Крыму / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, 9 августа в крымской Новофедоровке раздаются мощные взрывы на военном аэродроме РФ. Туристы и местные жители спешно покидают пляжи в районе взрывов.

В Минобороны РФ традиционно заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы.

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