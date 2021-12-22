С Джамалой, Логаем и Мешковым: Алена Шоптенко показала, как громко отметила 34-летие

С Джамалой, Логаем и Мешковым: Алена Шоптенко показала, как громко отметила 34-летие

Танцовщица устроила вечеринку в киевском баре.

Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко на днях отпраздновала день рождения.

Так, 21 декабря знаменитости исполнилось 34 года. Артистка решила не ждать выходных и устроила громкую вечеринку в одном из киевских баров. В этот день именинница сделала свою фирменную укладку и оделась в черное секси-платье.

Празднование 34-летия Елены Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

На праздник Алена пригласила звездных коллег и участников "Танцев". В частности, среди списка гостей были Джамала, Артур Логай, Анна Карелина, Юрий Мешков и Алина Ли.

Празднование 34-летия Елены Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Компания устроила зажигательные танцы в заведении.

Празднование 34-летия Елены Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

А Джа спела имениннице традиционную Happy Birthday To You.

Празднование 34-летия Елены Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Не обошлось и без тортика.

Празднование 34-летия Елены Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Как призналась Шоптенко, последний раз так громко она праздновала свое 20-летие.

"Понадобилось всего 14 лет для того, чтобы повторить. Спасибо всем, кто был рядом", – написала она.

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