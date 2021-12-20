С экс-участницы группы НЕАНГЕЛЫ Виктории сползло платье во время участия в шоу

С экс-участницы группы НЕАНГЕЛЫ Виктории сползло платье во время участия в шоу

С артисткой произошел конфуз.

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", а ныне сольная певица Виктория Смеюха оказалась в неловком положении.

На днях артистка приняла участие в съемках проекта "Кто сверху?". На шоу исполнительница пришла в мини-платье, которое подчеркнуло ее пышный бюст. Однако когда Викторию вызвали на конкурс стеклянная доска, тогда уже звезда порадовала и мужскую часть зрителей.

instagram.com/vikanablack

Во время конкурса певица должна была лечь на стеклянную доску, постоянно менявшую угол наклона. И в этот момент наряд артистки сыграл с ней злую шутку и начал сползать. Виктория же на ситуацию отреагировала, смеясь. К счастью знаменитости, платье не успело оголить ее прелести полностью.

instagram.com/vikanablack

В свою очередь, поклонники поддержали Викторию и завалили ее комплиментами: "какая ты красивая! Дух перехватывает!", "Самая красивая и самая обаятельная поющая девушка", "Вика, ты как ушла из НЕАНГЕЛОВ, — так похорошела и расцвела!".

instagram.com/vikanablack

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