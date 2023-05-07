С флагами Украины и в символическом наряде: как TVORCHI появились на открытии "Евровидения-2023"

В Ливерпуле 7 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Участники 37 стран прошлись "бирюзовой дорожкой", продемонстрировали свои образы и дали коротенькие интервью ведущим Тимуру Мирошниченко и Сэм Куэк. Перед еврофанатами уже появился представитель от Украины – дуэт TVORCHI.

Публика Ливерпуля, которая собралась посмотреть торжественную церемонию открытия конкурса, встретила Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка громкими аплодисментами и сине-желтыми флагами.

TVORCHI на открытии "Евровидения-2023" / Фото: Getty Images

Сами же участники TVORCHI выбрали для выхода на "бирюзовую дорожку" символический наряд. Они появились в черно-красных костюмах, на которых были написаны имена детей, которые могли погибнуть. Но благодаря инкубаторам интенсивной терапии, которые приобрели TVORCHI, они выжили.

"На наряде написаны имена и вес детей, которые родились во время войны раньше времени. Они выжили, благодаря инкубаторам интенсивной терапии. Вместе с United24 мы собираем средства на такие же инкубаторы, чтобы спасти жизни и сердца таких малышей. Мы считаем, это очень важно", - рассказал Андрей Гуцуляк.

TVORCHI на открытии "Евровидения-2023" / Фото: скриншот с видео

Кстати, в прошлом году именно украинский коллектив Kalush Orchestra завоевал первое место на "Евровидении". Ведущий Тимур Мирошниченко поинтересовался, смогут ли TVORCHI повторить прошлогодний триумф украинцев и огорчатся ли они, если не одержат победу. На это Джеффри Кенни ответил, что самое главное для них - это победа Украины в войне с Россией.

"Что ж, на самом деле это не наш приоритет прямо сейчас. Выигрываем мы или нет — это все равно будет прекрасно для нас всех. Но самая важная цель — это победить войну в Украине, и мы активно прилагаем максимальные усилия, как и все украинцы. Они прилагают максимальные усилия, чтобы ускорить приход победы", — сказал Джеффри Кенни.

TVORCHI на открытии "Евровидения-2023" / Фото: скриншот с видео

Впрочем, музыканты обещают хорошо выступить на конкурсе, чтобы украинцев запомнили.

"Для нас важно выступить хорошо, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Мы уже показываем кое-что новое из Украины – электронную музыку. Я думаю, это прекрасно показать, какая Украина разная, как много в ней разных людей", — добавил Андрей Гуцуляк.

В завершение Тимур Мирошниченко сказал TVORCHI патриотический лозунг — "Слава Украине!". На что музыканты ответили – "Героям слава!"

Напомним, TVORCHI будут сражаться за победу на "Евровидении-2023" уже 13 мая. Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, кто же занял первое место. Тем временем предлагаем узнать, где можно посмотреть "Евровидение-2023", какие артисты будут представлять другие страны и на чью победу ставят букмекеры.

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