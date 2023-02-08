С группы "Антитела" пытались через суд взыскать миллионы гривен и уничтожить их песни

Музыканты группы "Антила" поделились, как так называемые "патентные тролли" пытались незаконно отсудить у них миллионы гривен и уничтожить их три песни, пока участники коллектива защищали страну от российских оккупантов на Харьковском направлении.

В частности, в Instagram артисты рассказали, что житель Луцка Сергей Лапковский в сговоре с волынскими патентными поверенными, юристами и музыкальным экспертом, композитором Тиможинским запатентовал "ноту Ля" и ее физические и акустические свойства. Опираясь на это, они хотели через суд взыскать с "Антител" немалую сумму средств за то, что они якобы применяли этот патент в трех песнях, а также те потребовали удалить треки со всех цифровых площадок и запретить музыкантам их играть.

Однако 6 февраля суд принял сторону артистов и отклонил иск так называемых "патентных троллей".

Фото: instagram.com/antytila_official

"Сюр всего этого процесса еще больше удивил в июле 2022 года, когда участники группы "Антитела" были в одной из самых горячих точек войны на севере Харьковской области, тролль Лапковский в этот момент писал заявления в суд об "Изменении предмета иска", пытаясь увеличить свой заработок привязываясь к новому курсу доллара, что составляло 40350 долларов США. А последующими заявлениями эту сумму он уже называл "неполученной своей прибылью", которая расписалась вплоть до 2031 года и суммой в 52050 долларов США", — говорится в сообщении группы.

Тем временем, коллектив подал встречный иск против Лапковского, чтобы отменить действие соответствующего патента. По словам группы, они хотят поставить на место "патентных мошенников", чтобы другие артисты не столкнулись с подобным и могли свободно творить.

Группа "Антитела" / Фото: instagram.com/antytila_official

"На прошлой неделе, за несколько дней до заседания Киевского апелляционного суда, тролль Лапковский пытался остановить наш встречный иск об отмене одиозного патента на полезную модель, выданный Укрпатентом в 2013 году. "Антитела", не только в своих интересах, но и в интересах всей музыкальной индустрии прилагают максимум усилий по отмене действия данного патента, чтобы украинские музыканты могли творить свободно, не оглядываясь на то, не нарушили ли они запатентованные кем-то естественные физические, акустические явления.” – говорится в сообщении группы.

Напомним, на коллектив подали в суд еще в 2019 году из-за того, что "Антитела" при создании своих песен якобы использовали патент Сергея Лапковского на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Музыканты отстаивали свою правоту в суде. Абсурдное дело тогда закрыли в пользу "Антител". Однако во время полномасштабной войны Лапкосский подал апелляцию.

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