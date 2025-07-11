С Игорем Покладом прощаются в Киеве: как проходят похороны Героя Украины и кто из звезд пришел

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

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В Киеве проходит церемония прощания с композитором Игорем Покладом, который умер в ночь на 9 июля.

Торжественная церемония захоронения проходит прямо сейчас в Национальной филармонии Киеве. Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua с места событий. Почтить память легендарной личности пришли родственники, коллеги и известные друзья.

Также в помещение сходятся киевляне и гости города. Отовсюду звучит прощальная музыка, в частности, мелодии, написанные самим Игорем Покладом. Прощальная церемония началась в 10:00. Поддержать семью Игоря Поклада пришли Алексей Суханов, Юрий Рыбчинский, Мирослав Вантух, волонтер Константин Гудаускас, который вывез семью Поклада из оккупации, режиссер Семен Горов, дочь Виктора Ющенко Виталина. Большинство приносит цветы и венки, чтобы почтить память.

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Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Корреспонденты ТСН.ua сообщают, что после прощания Игоря Поклада похоронят на Берковецком кладбище столицы.

В то же время вдова Игоря Поклада Светлана на прощальной церемонии вспомнила последние дни жизни выдающегося композитора. С грустью она рассказала, что ее возлюбленный ушел из жизни из-за тяжелой болезни во время очередного обстрела Киева. Также она поблагодарила всех близких, родных и неравнодушных за поддержку ее семьи в это непростое время.

"Хочу выразить искреннюю благодарность каждому: тем, кто позвонил, или пролил слезинку, когда узнал эту трагическую весть. Были очень тяжелые времена, в частности на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звук "Шахедов", которые летели у нас над головой. Но он ушел очень тихо, мирно, спокойно... Господь настолько его любил, что во время такого тяжелого диагноза он не имел ни одной минуты боли. Пожалуй, это должно как-то утешить каждого из нас", — поделилась вдова в комментарии корреспондентам ТСН.ua.

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Прощание с Игорем Покладом в Киеве / © ТСН

Напомним, недавно Ротару, Зибров, Сумская и другие звезды Украины отреагировали на смерть композитора Игоря Поклада.

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