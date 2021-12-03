С именным тортом и фейерверком: Бритни Спирс показала, как отпраздновала 40-летие на свободе

Любимый звезды приготовил ей настоящий сюрприз.

Американская поп-звезда Бритни Спирс 2 декабря отпраздновала юбилей – певице исполнилось 40 лет.

И это первый день рождения Бритни за последние 13 лет, который она провела так, как хочет. Поскольку не так давно артистка наконец-то освободилась от опекунства отца Джейми Спирса и теперь свободна делать все, что хочет.

И в первую очередь на свой день рождения Спирс вместе с женихом, фитнесс-тренером Сэмом Асгари отправилась в путешествие. Как рассказала Бритни, она впервые за последние 10 лет покинула территорию США.

Куда же знаменитость с любимым летали, она пока не раскрывает, однако показала, как прошел ее праздник. Асгари подготовил невесте настоящий сюрприз. На самолете любимый Бритни откупорил шампанское и презентовал ей именной торт в виде первой буквы имени Бритни, украшенный розами.

А когда они прилетели на место празднования, артистку ждала комната, украшенная разноцветными шариками. Пару встречали музыканты с гитарами и скрипкой. Вечером в честь Спирс в небе взорвался огромный праздничный фейерверк.

"Я так благословенна и благодарна! Слезы радости сегодня... Спасибо за все пожелания на день рождения! P.S. Я даже шампанского не выпила. Я не лгу!" – поделилась Спирс.

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