С Каменских и Потапом: Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая

С Каменских и Потапом: Осадчая и Горбунов крестили 4-месячного сына в День Николая

Таинство прошло в церкви на Аскольдовой могиле в Киеве.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов День святого Николая в этом году провели по-особому.

19 декабря пара решила покрестить своего младшего сына Даниила, которому в этот день исполнилось четыре месяца. Таинство прошло в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле в Киеве.

О событии с поклонниками поделились не молодые родители, а их друзья – Потап и Настя Каменских, также присутствовавшие на крещении.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

"Крестили еще одного Горбунова", — подписала фото из церкви Настя.

Для такого важного события звездная мама Екатерина Осадчая выбрала шикарное вышитое платье, а знаменитый отец был в классическом черном костюме и белой рубашке. После таинства супруги пригласили самых близких громко отпраздновать это событие.

instagram.com/kamenskux

Осадчая и Горбунов вместе с семьей и друзьями отправились в один из столичных ресторанов. Там было и угощение, и танцы, и даже Святой Николай.

instagram.com/realpotap

instagram.com/realpotap

Отметим, что Даниил – второй общий сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Малыш появился на свет 19 августа этого года. Также у супругов есть сын Иван, которому четыре года. От предыдущего брака у Екатерины также сын Илья, сейчас парню 18 лет.

Екатерина и Юрий с сыном Данилой / instagram.com/kosadcha

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