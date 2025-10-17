С кем встречается 53-летний Эминем: СМИ рассекретили его возлюбленную

Эминем / © Associated Press

Реклама

Американский рэпер Эминем не одинок и находится сейчас в отношениях.

По крайней мере, именно так утверждает TMZ. По информации источников издания, исполнитель находится в отношениях со стилисткой и визажисткой Катриной Малотой, которая родом из Мичигана.

Отмечается, что 53-летний Эминем уже много лет сотрудничает с женщиной. Она готовит его к появлению в клипах и выступлениям на сцене - делает прически и образ. В свободное от этого время Катрина работает парикмахером в одном из салонов Бирмингема.

Реклама

Сколько именно времени она находится в отношениях с Эминемом - неизвестно. Тем не менее, еще весной 2022 года женщина в соцсетях публиковала фото с возлюбленной, который сейчас уже ее бывший.

Вероятная возлюбленная Эминема - Катрина Малота

Отметим, Эминем в основном держит личную жизнь в тайне. Рэпер был два раза в браке, и оба - с Кимберли Скотт. У бывших супругов есть общая дочь Хейли. Также Эминем является приемным отцом племянницы Скотт и ее ребенка от других отношений.

Кстати, вскоре приемная дочь рэпера сделает его во второй раз дедушкой. Алайна Мари Скотт - дочь сестры Кимберли Скотт - беременна первенцем.