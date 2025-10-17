- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
С кем встречается 53-летний Эминем: СМИ рассекретили его возлюбленную
Поговаривают, что исполнитель не одинок.
Американский рэпер Эминем не одинок и находится сейчас в отношениях.
По крайней мере, именно так утверждает TMZ. По информации источников издания, исполнитель находится в отношениях со стилисткой и визажисткой Катриной Малотой, которая родом из Мичигана.
Отмечается, что 53-летний Эминем уже много лет сотрудничает с женщиной. Она готовит его к появлению в клипах и выступлениям на сцене - делает прически и образ. В свободное от этого время Катрина работает парикмахером в одном из салонов Бирмингема.
Сколько именно времени она находится в отношениях с Эминемом - неизвестно. Тем не менее, еще весной 2022 года женщина в соцсетях публиковала фото с возлюбленной, который сейчас уже ее бывший.
Отметим, Эминем в основном держит личную жизнь в тайне. Рэпер был два раза в браке, и оба - с Кимберли Скотт. У бывших супругов есть общая дочь Хейли. Также Эминем является приемным отцом племянницы Скотт и ее ребенка от других отношений.
Кстати, вскоре приемная дочь рэпера сделает его во второй раз дедушкой. Алайна Мари Скотт - дочь сестры Кимберли Скотт - беременна первенцем.