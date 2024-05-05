С ключами под сердцем и куличом: alyona alyona и Jerry Heil появились на открытии "Евровидения-2024"

В Швеции 5 мая состоялась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Так, бирюзовой дорожкой прошлись 36 участников песенного шоу. Среди них – Украина. В частности, наши представительницы для своего выхода выбрали красноречивые костюмы и напомнили миру о важных месседжах. Так, дуэт alyona alyona и Jerry Heil появились в футболках с подвешенными настоящими ключами, являющимися символом "фантомного дома", куда никогда не вернуться. И этим призвали помочь Украине отстроить полностью разрушенную оккупантами гимназию в селе Большая Костромка, Днепропетровская область, с помощью донатов.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

"Это социальная кампания. Мы хотим напомнить людям, что есть много украинцев, которые потеряли дома. Ключи символизируют "фантомные дома". Это когда ты имеешь ключи, но больше некуда возвращаться. В частности, это символ школы, которая была разбомблена в Украине. Поэтому, мы собираем средства для ее восстановления, чтобы дети могли вернуться и продолжить обучение", - подчеркнули исполнительницы в кратком комментарии ведущей.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

Кроме того, в руках украинских артисток была пасхальная корзина с куличом и яйцами. Таким образом, в православную Пасху, 5 мая, alyona alyona и Jerry Heil решили рассказать об украинских традициях. В частности, исполнительницы предложили ведущей сыграть в пасхальную игру и "побиться" яйцами. Дева после короткой инструкции охотно согласилась и в результате забрала свое побитое пасхальное яйцо. Впрочем, звезда все же пообещала попробовать пасхальный украинский кулич.

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

alyona alyona и Jerry Heil на открытии "Евровидения-2024"

Отметим, "Евровидение-2024" состоится уже в считанные дни. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а финал – 11. Представительницы Украины исполнят конкурсную песню и посоревнуются за выход в гранд-финал 7 мая под номером "пять". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит о самых главных событиях и результатах первого полуфинала.

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