С Кошевым и Навроцкой и на сцене с поздравлением от ВСУ: как Могилевская 47-летие праздновала

2 августа на сцене национального театра им. Леси Украинки Наталья Могилевская встретила свой 47-й день рождения, играя в моноспектакле "Я дома".

Полный зал гостей, среди которых много украинских военных, работников национальной полиции, представителей терробороны, медиков и волонтеров.

"Благодарю всех за этот вечер! За поздравления, аплодисменты, цветы, за сюрпризы и ваше внимание! Я счастлива! Люблю вас! Победы нашей Украине! Мира нам всем!" – поблагодарила певица.

С самого начала войны в Украине Могилевская остается дома. Каждый день она отправляет свой месседж заботы и поддержки всем украинцам.

Те, кто не смог лично присутствовать, устроили певице сюрприз. В конце спектакля погасили свет, а на экране появилось видеопоздравление от военных ВСУ: "Желаем большого женского счастья! Вы работайте, а мы вас прикроем!"

Поздравить с днем рождения Могилевскую также пришли коллеги и друзья по шоу-бизнесу: Евгений Кошевой вместе с супругой Ксенией и Юзиком, Влад Дарвин, Юрий Рыбчинский, Ольга Навроцкая.

Могилевская и Евгений Кошевой

Могилевская и Юрий Рыбчинский

Могилевская и Влад Дарвин

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