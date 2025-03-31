- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1505
- Время на прочтение
- 1 мин
С Лесей Никитюк произошел неприятный конфуз: ведущая показала, как ей помог жених
Со знаменитостью случился неприятный инцидент именно тогда, когда она готовила.
Украинская ведущая, а недавно и актриса Леся Никитюк пожаловалась на неприятный конфуз, который с ней случился прямо дома.
Знаменитость решила приготовить зеленый борщ. Впрочем, индукционная плита подвела ведущую. Стекло прибора неожиданно лопнуло. Леся Никитюк была возмущена. На помощь ей пришел жених-военный Дмитрий Бабчук. Он заклеил скотчем лопнувшую плиту. Кроме того, Бабчук еще и оказал медицинскую помощь ведущей, которая, похоже, порезала палец.
“Воскресенье (31 марта — прим. ред.) началось с того, что треснула плита. Выражаю благодарность Дмитрию за оказанную медицинскую помощь моему пальчику и этой несчастной индукционке”, — пожаловалась ведущая.
Леся Никитюк волновалась, что зеленого борща из-за треснувшей плиты не будет. Однако идея Дмитрия со скотчем показалась действенной. Леся Никитюк приготовила блюдо. Впрочем, плиту все же придется заменить.
Напомним, Леся Никитюк в начале января объявила, что выходит замуж за возлюбленного-военного. Недавно шоумен Александр Педан прокомментировал помолвку своей коллеги и признался, как поздравил ее.