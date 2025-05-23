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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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С Максимом Нелипой прощаются в Киеве: как проходят похороны шоумена-воина и кто из звезд пришел

Провести в последний путь звезду приехали родные, побратимы и звездные друзья.

Авторы публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Церемония прощания с Максимом Нелипой

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

В Киеве состоялась церемония прощания с шоуменом-военным Максимом Нелипой.

Звезда, который с начала полномасштабного вторжения служил в рядах ВСУ, трагически погиб на фронте 12 мая. А торжественная церемония захоронения состоялась сегодня, 23 мая, в Киеве. Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua с места событий. Почтить память павшего защитника пришли родственники, друзья и побратимы Максима.

На входе в зал разместили фото, где он в военной форме и во время участия в "Дизель Шоу". В помещение сходятся киевляне и гости города. Отовсюду звучат прощальные мелодии оркестра, а присутствующие отдают дань уважения Герою, став на одно колено.

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

К слову, провести в последний путь шоумена-воина пришли и украинские звезды. В частности, среди присутствующих был ведущий Анатолий Анатолич с женой Юлой. В комментарии он рассказал, что дружил с Максимом около 20 лет и запомнит его как очень талантливого человека.

"Мы были в теплых близких отношениях. У нас общий кум наших детей. Мы знакомы с середины 2000-х годов. Сначала это были профессиональные отношения - Макс вел "Лотерею" и он уходил из шоу и предложил мне быть ведущим. Так мы и познакомились. А потом дружили семьями уже 20 лет назад. Макс - очень талантливый человек. Он был одним из лучших ведущих периода расцвета украинского телевидения. В быту он был очень веселым, много делал руками. Жаль", - высказался о потере товарища ведущий.

В то же время поддержать семью Максима Нелипы также пришли команда "Дизель Шоу", Виталий Козловский, Александр Педан, Маричка Падалко, Константин Грубич и другие. Большинство приносит цветы и венки, чтобы почтить память.

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Церемония прощания с Максимом Нелипой / © ТСН

Корреспонденты ТСН.ua сообщают, что после прощания Максима Нелипу похоронят на Байковом кладбище столицы.

Кстати, сын Максима Нелипы не смог приехать на похороны отца по уважительной причине.

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