"С мальчиками я такой не была": Ирина Федишин удивила изменениями во время третьей беременности

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Беременная певица Ирина Федишин рассказала об изменениях во время третьей беременности и о реакции сыновей на предстоящее пополнение в семье.

Звезда уже готовится в третий раз стать мамой. На этот раз артистка ждет дочь. Ирина признается, что новая беременность заметно отличается от двух предыдущих. Она стала более эмоциональной и даже капризной. Кроме того, у неё кардинально изменились пищевые предпочтения. Особенно сильно знаменитость потянуло на сладкое.

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Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Кроме того, Федишин вспомнила, как её сыновья Юрий иОлег узнали о предстоящем пополнении в семье. Младший, 11-летний Олег, фактически сам догадался, что в семье произойдёт важное изменение.

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«Отлично отреагировали. Ну, Олежик сразу спросил: „Будет ребёнок?“. Я не знаю, откуда он это знал. Потом я его спрашиваю: „Олежик, а как ты так сразу меня спросил?“. А он отвечает: „Ну, вы такая пухленькая стали“», — со смехом вспомнила артистка на «Радио Люкс Львов».

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

По словам Ирины, именно третья беременность пробудила в ней немало новых эмоциональных реакций. Она заметила, что стала более чувствительной и позволяет себе больше прихотей, чем раньше. В то же время больше всего её удивили изменения во вкусах. Если раньше певица почти не интересовалась десертами, то теперь ситуация кардинально изменилась.

«Я думаю, что стала чуть более капризной. Во-первых, более эмоциональной. Мне кажется, что с парнями я такой не была. Мои вкусы кардинально изменились. Раньше я не ела сладкого, меня вообще не привлекали торты, все эти кремы. А теперь я хожу по супермаркету… ну вообще тянет на всё, на самом деле, я ем всё!», — призналась Федишин.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Напомним, недавно беременная Ирина Федишин приехала к маме в гости и порадовала поклонников фотографиями, сделанными по случаю особого праздника.

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