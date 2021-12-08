С Мишиной и Войтенко: 1+1 готовит магическую премьеру сериала "Волшебник большого города"

В новой истории зрители будут наблюдать за приключениями трех друзей, которые притворяются псевдо-магами.

Телеканал 1+1 и IQ продакшн начали съемки комедийного детектива «Волшебник большого города». В новой истории зрители будут наблюдать за приключениями трех друзей, которые притворяются псевдо-магами. Но из-за этого обмана судьба сыграет с ними злую шутку - однажды им придется сотворить чудо по-настоящему. В сериале снимаются любимые украинские актеры: Ксения Мишина, Сергей Журавлев, Константин Войтенко, Андрей Исаенко и Наталья Денисенко.

пресс-служба канала "1+1"

По сюжету, три друга – Макс Бойко, Витя Мельник и Даня Ковальчук реализуют прибыльную, но не совсем легальную бизнес-идею. Макс прикидывается экстрасенсом по имени Миролюб, а Мельник с Ковальчуком собирают информацию о клиентах.

пресс-служба канала "1+1"

Таким образом, они разыскивают пропавших людей, возвращают неверных мужей в семью, помогают привлечь удачу и т.д. Но однажды на Миролюба начинает «охоту» журналистка Эля, специализирующаяся на разоблачении псевдо-магов. Друзья разрабатывают план, как отвлечь внимание журналистки, но сработает ли он? Ведь для этого Миролюбу придется сотворить настоящее чудо. К чему приведут фантастические приключения друзей, зрители 1+1 узнают уже скоро.

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

"Необязательно верить в магов или экстрасенсов для того, чтобы в вашей жизни произошло что-то по-настоящему невероятное. В мире всегда есть место для чуда, и наши герои это доказывают. Желание создать чудо для близких – это то, что делает нашу жизнь прекрасной уже сегодня, для этого нужно только стремление и вдохновение", - сказал режиссер-постановщик проекта Мирослав Латик.

пресс-служба канала "1+1"

Сериал "Волшебник большого города" – это адаптация формата компании "Mauris Film".

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