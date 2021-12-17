С Мистером Бигом из "Секса в большом городе" прекратили сотрудничество после обвинений в изнасиловании

С Мистером Бигом из "Секса в большом городе" прекратили сотрудничество после обвинений в изнасиловании

Реклама с актером исчезла из Сети.

Американский актер Крис Нот уже начал расплачиваться карьерой после того, как его в изнасилованиях обвинили сразу две женщины.

Так, из Сети пропал рекламный ролик бренда велотренажеров Peloton с участием звезды сериала "Секс в большом городе". Как пояснили представители компании в комментарии изданию Variety, они не могли не отреагировать на обвинения женщин:

"Каждое обвинение в сексуальном насилии должно восприниматься серьезно. Мы не знали об обвинениях, когда представили Криса Нота в нашем ответе на перезагрузку HBO. Мы прекратили продвижение видео и архивировали связанные с ним посты в соцсетях", — говорится в официальном заявлении бренда.

Associated Press

Как известно, в первой серии продолжения "Секса в большом городе" герой Криса Нота Мистер Биг умирает от сердечного приступа после активной тренировки на велотренажере бренда Peloton. После этой серии акции компании-производителя тренажера начали быстро падать. Чтобы предотвратить сильные финансовые проблемы, был снят рекламный ролик, в котором снялся Крис Нот. В видео Мистер Биг якобы подстроил свою смерть на тренажере, чтобы сбежать с новой любимой – фитнес-тренершей.

А после этого Нота обвинили в сексуальном насилии. Две женщины рассказали свои истории The Hollywood Reporter по отдельности, с разницей в несколько месяцев и не знающие друг друга.

Первый инцидент якобы произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, а второй – в Нью-Йорке в 2015 году. Женщины свои имена скрывают. После такой громкой статьи Крис Нот заявил, что интим между ними был по согласию. И обвинения – клевета. Почему об этом заговорили сейчас – не понимает. Сами же женщины объясняют, взбудоражила болезненные воспоминания перезагрузка сериала "Секс в большом городе".

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