С Наталией Сумской и Вакарчуком: как в Киеве состоялся показ комедии "Коза Ностра. Мама їде" с Ирмой Витовской

С 1 декабря 2022 года в широкий прокат вышла украино-итальянская комедия с видами Карпат и солнечной Италии.

С 1 декабря 2022 на широкие экраны вышла украинско-итальянская комедия "Коза Ностра. Мама їде", которая принесла зрителям не только пейзажи украинских Карпат и солнечной Италии, но и подарила возможность насладиться комедийным талантом непревзойденной актрисы Ирмы Витовской.

7 декабря в столице состоялся специальный показ "Коза Ностра. Мама їде". Поддержать авторов фильма пришли звезды украинского шоу-биза и киноиндустрии, в частности лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, лидер группы Go_A Екатерина Павленко, актрисы Наталья Васько и Наталья Сумская, актер Александр Боднар, продюсер и сценарист Алексей Гладушевский, и режиссер продюсер Тарас Босак, поэт и издатель Иван Малкович, писатель Андрей Кокотюха.

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

Специальный показ посетила актриса дубляжа Антонина Хижняк. Вместе с коллегами, известными украинскими актерами, Назаром Заднипровским, Юрием Горбуновым, Олегом Стальчуком и Дмитрием Гавриловым она озвучивала итальянских персонажей.

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

В зале раздавался искренний смех, а титры фильма сопровождались громкими овациями зрителей.

Главная героиня фильма Влада Коза продает свой дом в Карпатах и летит в солнечную Сицилию, чтобы жить с дочерью и помогать в уходе за внуком. Но оказывается, приезда мамы никто не ждал… После ссоры с дочерью Влада случайно оказывается на вилле когда-то могущественного итальянского мафиози дона Фредо, ныне вдовца, который переживает глубокие кризисы – личностный, семейный и финансовый. Влада устраивается уборщицей, но становится спасением этого дома: мамой для детей дона Фредо и реформатором старой, неэффективной и, главное, негуманной мафии.

"Надеюсь, вы все хотя бы немного забыли, в какой период мы живем. Не думала, что картина выйдет сейчас. Но у меня почему-то такое ощущение, что именно сейчас для нее и время. Это такая терапия. Первый показ был во Франковске, его посетило немало переселенцев, которые после просмотра благодарили и говорили, что им стало немного легче. Это такие детские эмоции. Для меня этот фильм наивный — именно такой, которого сейчас не хватает. У него очень правильный посыл: семья вместе – и это прекрасно", – прокомментировала Ирма Витовская.

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

Актриса также поделилась со зрителями несколькими интересными историями, связанными со съемками кинокомедии.

Так, оказывается, в одной из сцен, которую снимали на рынке, сыграли настоящие итальянские торговцы. В перерыве между съемками они выкрикивали "Вива Украина". В фильме появляется итальянская актриса украинского происхождения Юлия Соболь, она воплотила на экране дочь Влады Козы Марию. В обеих версиях комедии, как в украинской, так и в итальянской, звучат диалекты: гуцульский (Влада Коза родом из Верховины) и сицилийской (кроме того, что большинство событий разворачиваются на острове, подавляющее число актеров родом из Сицилии).

Показ фильма "Коза Ностра. Мама їде" в Киеве

"Говорят, в темные времена лучше видно светлых людей. Это точно об Ирме Витовской."Коза Ностра. Мама їде" – очень легкий, с фирменным юмором Ирмы. Это один час сорок минут света. А свет сегодня нужен всем. Из всех источников", – поделился впечатлениями после просмотра Святослав Вакарчук.

"Коза Ностра. Мама їде" – первая украинская кинокомедия, вышедшая в общенациональный украинский прокат с начала полномасштабного вторжения. Лента о приключениях мужественной, сильной и немного безумной украинской женщины – во всех открытых кинотеатрах страны.

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