С Николь Кидман случился неприятный конфуз на Каннском кинофестивале

Николь Кидман / © Associated Press

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С голливудской актрисой Николь Кидман случился неприятный конфуз в Каннах.

Знаменитость прибыла на Каннский кинофестиваль. Артистка на событие надела длинное кружевное красное платье. Белые волосы звезда распустила. Впрочем, пристальные пользователи Сети заметили недостатки в образе актрисы и начали спорить, что она в этот раз не слишком подготовилась к мероприятию.

Николь Кидман славится своей любовью к парикам. Как оказалось, в Каннах актриса снова скрыла натуральные волосы. Впрочем, пользователи делятся, что на этот раз парик в образе очень выделялся. В частности, из-под роскошных локонов были заметны настоящие волосы актрисы, которые отличались по оттенку. Кроме того, юзеры обратили внимание, что стилист звезды не скрыл сетку парика.

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Николь Кидман / © Associated Press

Как пишет издание RadarOnline, у Николь Кидман натуральные волосы тонкие и агрессивно реагируют на укладки и постоянно окраски. Поэтому, чтобы выглядеть эффектно, звезда предпочитает парики.

Напомним, другая голливудская актриса – Анджелина Джоли – приятно удивила в Каннах. Знаменитость почтила память украинской писательницы Виктории Амелиной, которая погибла от российской ракеты.