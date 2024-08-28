С Олей Поляковой в Польше случился неприятный конфуз: "Позор таким украинцам"

Украинская певица Оля Полякова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней в Польше.

В частности, исполнительница возвращалась в Киев из Ниццы. Однако поездка не задалась с самого начала. В Варшаву, откуда уже поездом Полякова должна была отправиться в столицу Украины, певица опоздала. К слову, артистка спутала время и не вовремя попала на самолет. Поэтому билеты в Варшаву, а потом уже в Киев пришлось покупать новые.

"Вчера утром я должна была вылететь из Ниццы в Варшаву, но я спутала время. Я покупаю новые билеты на самолет, поезд. Таки попала на самолет, прилетела в Варшаву, и что вы думаете? Выехала раньше времени и попала в пробку, потому что была авария", – поделилась артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однако на этом неприятные происшествия не закончились. Звезда попала в пробку, которая образовалась из-за ДТП, и чуть не осталась еще на день в Польше. Дело в том, что к железнодорожному вокзалу исполнительница не успевала, ведь потом автомобиль вообще не двигался. Поэтому водитель такси попыталась договориться, чтобы посадить певицу к другому, которое обошло бы пробку. Впрочем, в другом авто сидела украинка, которая категорически отказалась ехать на вокзал вместе с Поляковой. В конце концов, певица таки успела на поезд, но вещи не погрузила, поэтому водитель отправит их по почте в Украину.

"Водитель просит другое такси меня взять, а там сидит девушка-украинка и говорит — нет. Водитель говорит, что это же ваша певица Оля Полякова. И эта украинская коза не позволила мне сесть в такси. Она успела, а я чудом попала. Мы проехали тот поворот, и я влетела в поезд. Водитель осталась на перроне с вещами, завтра будет отдельно отправлять в Украину. Но украинцы, которые не поддерживают друг друга – это позор", - возмутилась артистка.

Напомним, недавно Оля Полякова впервые прокомментировала, действительно ли ссорилась с Машей Ефросининой. Также певица объяснила, почему больше нет новых выпусков "Взрослых девочек".

Читайте также: