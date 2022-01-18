С семьей и в кругу звезд: Оля Полякова в блестящем мини показала, как 38-летие праздновала

С семьей и в кругу звезд: Оля Полякова в блестящем мини показала, как 38-летие праздновала

Артистка собрала звездных друзей в одном из роскошных заведений.

Украинская певица, актриса и судья шоу "Голос країни-12 " Оля Полякова 17 января отпраздновала день рождения.

Знаменитой блондинке исполнилось 38 лет. По этому случаю виновница торжества устроила громкую вечеринку в одном из столичных ресторанов. На праздник артистка пригласила весь украинский шоу-бизнес.

instagram.com/mashaefrosinina

Поздравить Полякову с днем рождения пришли Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым, Андре Тан, Соня Плакидюк, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Михаил Ясинский, Алексей Суханов и многие другие.

Оля Полякова с мужем Вадимом и Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina

Даша Астафьева / instagram.com/mashaefrosinina

Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Оля Полякова и Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Конечно, на вечеринке присутствовал муж Оли Вадим, и дети супругов. А старшая дочь звезды Маша даже оделась под стать матери. Минувшим вечером именинница блистала в черном мини-платье в блестках, а ее дочь Мария – была в блестящем красном костюме в блестках.

Оля Полякова с дочерью / instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Вечер прошел прекрасно и весело. Гости желали Поляковой много приятных вещей, танцевали и пели в караоке, конечно, песни именинницы.

Отметим, что по случаю дня рождения Полякова также сделала подарок своим фанатам. Команда артистки выпустила документальный фильм "Ее величество", посвященный шоу "Королева Ночи".

Это шоу принесло Поляковой статус "самой гастролирующей" певицы в стране. В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело около 10 миллионов человек. Фильм "Ее величество", срежиссированный Игорем Лымарем, запечатлел самые яркие и памятные моменты эпохи "Королевы Ночи", в том числе – стадионное выступление во Львове, которое собрало 35 тысяч зрителей.

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