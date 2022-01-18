Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

С семьей и в кругу звезд: Оля Полякова в блестящем мини показала, как 38-летие праздновала

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С семьей и в кругу звезд: Оля Полякова в блестящем мини показала, как 38-летие праздновала

Артистка собрала звездных друзей в одном из роскошных заведений.

Украинская певица, актриса и судья шоу "Голос країни-12 " Оля Полякова 17 января отпраздновала день рождения.

Знаменитой блондинке исполнилось 38 лет. По этому случаю виновница торжества устроила громкую вечеринку в одном из столичных ресторанов. На праздник артистка пригласила весь украинский шоу-бизнес.

© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina

Поздравить Полякову с днем рождения пришли Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым, Андре Тан, Соня Плакидюк, Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Михаил Ясинский, Алексей Суханов и многие другие.

Оля Полякова с мужем Вадимом и Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / © instagram.com/mashaefrosinina
Оля Полякова с мужем Вадимом и Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / instagram.com/mashaefrosinina
Даша Астафьева / © instagram.com/mashaefrosinina
Даша Астафьева / instagram.com/mashaefrosinina
Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Оля Полякова и Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Соня Плакидюк, Даша Астафьева, Оля Полякова и Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Конечно, на вечеринке присутствовал муж Оли Вадим, и дети супругов. А старшая дочь звезды Маша даже оделась под стать матери. Минувшим вечером именинница блистала в черном мини-платье в блестках, а ее дочь Мария – была в блестящем красном костюме в блестках.

Оля Полякова с дочерью / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочерью / instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Вечер прошел прекрасно и весело. Гости желали Поляковой много приятных вещей, танцевали и пели в караоке, конечно, песни именинницы.

Отметим, что по случаю дня рождения Полякова также сделала подарок своим фанатам. Команда артистки выпустила документальный фильм "Ее величество", посвященный шоу "Королева Ночи".

Это шоу принесло Поляковой статус "самой гастролирующей" певицы в стране. В общей сложности Полякова выходила с этим шоу к зрителям около 400 раз, что является абсолютным рекордом. Суммарно эту программу увидело около 10 миллионов человек. Фильм "Ее величество", срежиссированный Игорем Лымарем, запечатлел самые яркие и памятные моменты эпохи "Королевы Ночи", в том числе – стадионное выступление во Львове, которое собрало 35 тысяч зрителей.

Читайте также:

Следующая публикация