С Петрожицкой и Кошмал: ТЕТ объявил дату нового комедийного сериала "Успеть до 30"

23 октября в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера нового комедийного сериала – "Успеть до 30".

Три кардинально разных героини в исполнении Дарьи Петрожицкой, Анны Кошмал и Анастасии Остреиновой закрутят вас в водовороте безудержных мечтаний, смелых целей и влюбят в многогранность жизни.

С 23 октября, с понедельника по четверг, смотрите вдохновенную телеисторию о рубеже 30 лет и убеждайтесь, что цифры в паспорте – это условность, иногда мотивирующая на отчаянные решения.

В преддверии премьеры главные актеры комедийного сериала "Успеть до 30" познакомились со зрителями поближе и раскрыли ключевые черты своих персонажей.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Так, звезда украинских сериалов Анна Кошмал призналась, что в кадре она отрывалась по полной, брала от роли максимум, и пообещала, что ее челлендж до 30-ти захватит каждого.

"Я играю Сашу. Это очень серьезная девушка с очень серьезным образованием, уставшая от постоянного контроля. И вот вы увидите, как она наконец оторвется, как она решила до 30 пожить настоящей жизнью. Будет интересно, обещаю", – рассказала Кошмал.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

А вот Дарья Петрожицкая воплотила полную противоположность своей сериальной подруги – несколько легкомысленной и наивной Иры, которой так хочется выйти замуж до 30, что в погоне за мужем мечты она устроит настоящий марафон свиданий.

"Моей героине Ируске – 29. До 30-ти она кое-что задумала и очень хочет успеть. Она очень авантюрная, немножко с прибабахом, и я считаю, что очень смешная. Так что смотрите", – заинтриговала Петрожицкая.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Тройку девушек, решившихся воплотить все мечты на пороге 30-летия, закрывает Анастасия Остреинова. Ее сериальная цель – открыть собственный ресторан и покорить столицу, поэтому смелости и энтузиазма у нее хоть отбавляй.

"Я играю Любу. Она очень наивная, но в то же время очень сильная. Она идет к своей цели, мечте. И чтобы увидеть, достигнет ли она этой цели, смотрите наш сериал "Успеть до 30" на телеканале ТЕТ", – сказала Остреинова.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Подбадривать подруг на пути к большим мечтам повезло однокласснику одной из героинь – ленивому, но уверенному в себе Фиме, который уже пересек 30-летний рубеж и неторопливо наслаждается жизнью. Яркого персонажа, немного выбивающегося из компании амбициозных девушек, сыграл известный украинский актер Дмитрий Вивчарюк.

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

Сериал "Успеть до 30", кадры со съемок

"Мой персонаж веселый, не очень целеустремленный парень, но каждую минуту он наслаждается жизнью, пытается с девушками замутить. У него просто до 30 не получилось, и он хочет догнать свои времена. Поэтому просто кайфует", – шутливо презентовал своего героя Дмитрий Овчарюк.

"Успеть до 30" – новый украинский сериал, наполненный ярким современным юмором, незаурядными сюжетными линиями и, конечно же, романтическими чувствами. Закладываемся на тысячу лайков, что в нем все найдут что-нибудь для себя. Так что бронируйте пульты в семье, зовите друзей, включайте ТЕТ 23 октября в 19:00 и наслаждайтесь премьерой комедийного сериала "Успеть до 30".

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