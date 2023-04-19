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С погибшим на войне Пашей Ли: в Киеве состоялся допремьерный показ украинского мистического триллера "Эгрегор"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
213
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2 мин
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С погибшим на войне Пашей Ли: в Киеве состоялся допремьерный показ украинского мистического триллера "Эгрегор"

Паша Ли / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

Съемки картины проходили в Украине, Польше и США в течение нескольких лет.

В Украине на широкие экраны с 20 апреля выходит долгожданный мистический триллер "Эгрегор", который в течение нескольких лет снимался в Украине, Польше и США.

В Киеве состоялся допремьерный показ картины, который посетили немало звезд. В частности, на мероприятии присутствовали Олег "Фагот" Михайлюта, Екатерина Сильченко, Тимур Мирошниченко, Мария Яремчук, Солоха, Ольга Слонь, Алексей Гладушевский и др. Ведущим показа был Анатолий Анатолич.

В картине снимались международные звезды: американский актер Омри Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман. Главную роль в картине сыграла звезда сериала "Кофе с кардамоном" Алена Лавренюк.

Елена-Кристина Лебедь / ©
Елена-Кристина Лебедь
Ольга Слонь / ©
Ольга Слонь
Алена Лавренюк и Екатерина Сильченко / ©
Алена Лавренюк и Екатерина Сильченко
Тимур Мирошниченко с женой / ©
Тимур Мирошниченко с женой
Олег
Олег "Фагот" Михайлюта
Алена Лавренюк / ©
Алена Лавренюк

Одними из волнующих моментов во время мероприятия стали воспоминания съемочной группы об актере Павле Ли и пиротехнике Александре Суворове, которые принимали участие в создании картины, но с началом военных действий в Украине ушли на фронт и, к сожалению, погибли в бою.

Продюсер фильма "Эгрегор" Сергей Лавренюк отметил, что в фильме предусмотрены события прошлого года – полномасштабное вторжение России в Украину.

"Хотел бы отметить, что в этом фильме мы предусмотрели события, которые случились в прошлом году. Я думаю вы увидите и проведете эти параллели, потому что сейчас Украина стоит в центре всего мира и борется за мир в нем. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на премьеру!" – сказал Сергей Лавренюк.

В картине "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.

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Дата публикации
Просмотры
213
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