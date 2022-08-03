С Русланой Писанкой попрощались в Германии: муж звезды рассекретил ее имя при крещении

Во вторник, 2 августа, в Германии прошло прощание с украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой.

С Русланой Писанкой простились в городе Кайзерслаутерн, Германия. Прощание прошло возле церкви местного кладбища.

Как известно, именно в Германии звезда провела последние дни. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию, где лечила рак.

Муж Писанки Игорь Исаков сообщил поклонникам ведущей, что во время крещения Руслане было дано другое имя. Вдовец артистки поделился этой информацией, если кто захочет поставить за нее свечу:

"Имя Русланы во время крещения — Руфина. У кого будет возможность, поставьте свечу", — написал Исаков в соцсети.

Руслана Пысанка с мужем

Кроме того, муж Писанки отметил, что в Германии состоялось прощание, а похоронят артистку в Украине.

"Друзья, напоминаю... Это не похороны в Германии, это прощание здесь, в месте, где она вынуждена была жить последние ее дни. Похороны пройдут в Киеве! Когда смогу привезти ее домой... Точная дата вскоре", — отметил Исаков.

Напомним, что в Германии у Русланы Писанки диагностировали рак. Врачи уже ничего не могли сделать, ведь болезнь была запущена и прогрессировала. Писанка ушла из жизни 19 июля. Звезде было 56 лет. Кремировали Руслану 21 июля.

Прах знаменитости вскоре ее муж доставит в Украину и в Киеве похоронит жену на Байковом кладбище.

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