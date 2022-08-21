С Русланой Писанкой прощаются в Киеве: кто из звезд пришел провести артистку в последний путь

Сегодня, 21 августа, в Киеве прощаются с легендарной украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой, которой не стало 19 июля.
Проводы проходят в Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Этот собор очень нравился Руслане Писанке.
Проститься с Русланой Писанкой пришли ее родственники и звездные друзья.
Как передает журналист ТСН.ua, среди присутствующих есть коллеги звезды по каналу 1+1 Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин, Константин Грубич, Людмила Барбир. Также коллеги по сцене, ведь Писанка была еще и талантливой актрисой — Виктор Андриенко, Леся Самаева, Ольга Сумская с мужем, актером Виталием Борисюком. Также пришел продюсер Алексей Гончаренко.
Была на прощании и режиссер Наталка Ворожбит. Как известно, именно в ее ленте "Демоны" Руслана Пысанка сыграла свою последнюю главную роль в кино. Ворожбит принесла белые астры – именно об этих цветах пела Писанка в картине "Демоны".
Сегодня так совпало, что в храме проходила воскресная служба и пришедшие на нее люди, узнав, что здесь сегодня прощаются с Русланой Писанкой, также остались на отпевание.
Отметим, что сегодня состоится только отпевание Русланы Писанки. А вот похоронят артистку вскоре. Как отметил вдовец актрисы и ведущей Игорь Исаков, еще "решаются определенные вопросы". Когда Пысанку похоронят, ее муж сообщит скоро в своих соцсетях. Как мы писали ранее, Руслану похоронят на Байковом кладбище.
Читайте также: