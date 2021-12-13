С солисткой Go_A случилась курьезная ситуация: "Водитель такси закрыл двери, а я не могла выйти"

С солисткой Go_A случилась курьезная ситуация: "Водитель такси закрыл двери, а я не могла выйти"

Звезда торопилась на интервью.

Украинская певица, солистка электро-фольк-группы Go_A Екатерина Павленко рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней.

К слову, звезда торопилась на интервью. Артистка вызвала такси, впрочем, доехать без происшествий не удалось. Водителя остановили патрульные.

"Минут 20 они пытались разобраться, потом водителя вытащили из автомобиля и повезли в участок. Я не могла выйти из авто, потому что он (ред. – водитель) закрыл двери", — пожаловалась артистка.

Екатерина Павленко пожаловалась на водителя такси / instagram.com/monokatee

Звезде удалось выйти из автомобиля. Впрочем, за это время, пока водитель разговаривал с патрульными, Екатерине насчитали деньги, которые она должна была заплатить за то, что автомобиль не двигался. К слову, деньги певице пока не вернули. Но она решительно настроена разобраться с этой ситуацией.

"Я думаю, что я эту ситуацию просто так не оставлю. Мне интересно, чем это все закончится", — говорит Екатерина.

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