С Вахтангом Кикабидзе попрощались в Грузии: гроб с актером украсили украинским флагом

17 и 18 января в столице Грузии Тбилиси в последний путь провожали легендарного грузинского актера, певца, режиссера, Заслуженного артиста Украины Вахтанга Кикабидзе, которого не стало 15 января в возрасте 84 лет.

Прощание проходило в церкви Кашвети на проспекте Руставели, где попрощаться с легендой пришли его родные, а также ценители творчества и преданные поклонники звезды.

Прощание с Вахтангом Кикабидзе / Фото: newsgeorgia.ge

Прощание с Вахтангом Кикабидзе / Фото: newsgeorgia.ge

Отметим, что гроб Кикабидзе был украшен грузинским и украинским флагом. Такое решение приняла семья Вахтанга Константиновича, ведь при жизни грузинский актер очень любил Украину и всячески поддерживал нашу страну.

Прощание с Вахтангом Кикабидзе / Фото: newsgeorgia.ge

Сегодня, 19 января, Вахтанга Кикабидзе похоронят в Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью актера. По информации портала "Новости Грузия", на похороны Вахтанга Константиновича в Тбилиси летит Министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он во время прощальной церемонии прочтет речь от президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Вахтанг Кикабидзе / Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. Легендарный грузинский актер очень любил Украину, часто бывал здесь с концертами. Поддерживал нас и до и после полномасштабного вторжения России в Украину. Сам Вахтанг Константинович с 2008 года прекратил ездить в Россию после того, как страна-террористка вторглась на территорию Грузии и отказался от всех российских наград.

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