С Верки Сердючки в финале "Евровидения-2023" слетела туфля и улетела в зал

С артисткой произошел конфуз прямо во время выступления в прямом эфире.

С украинской артисткой Веркой Сердючкой во время грандфинала "Евровидение-2023" произошел конфуз.

Прямо во время выступления с исполнительницы, которую еврофаны называют главной звездой песенного конкурса, слетела туфля и полетела прямо в зрительный зал. Этого не показали в прямом эфире шоу, впрочем, зрители, присутствующие в зале, обнародовали видео с инцидентом в TikTok.

Как известно, когда в начале финала участники "Евровидения" выходили на сцену с флагами своих стран, их выступление сопровождалось попурри артистов, представлявших Украину на музыкальном первенстве в прошлых годах.

Больше всех ждали выступления Верки Сердючки и она не подвела. Исполнительница в сопровождении балета вместе с мамой выбежала на сцену и "зажгла" ее. Артистка так увлеклась выступлением, что в конце номера начала размахивать ногами как вдруг с нее слетела туфля.

Пользователи в Сети в шутку спрашивают, кто же стал счастливым обладателем такого дара.

Напомним, что победительницей "Евровидения-2023" стала представительница Швеции Loreen. TVORCHI, представлявшие в этом году Украину, заняли шестое место. Читайте в нашем материале, как разные страны голосовали за Украину в грандфинале.

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