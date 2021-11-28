С Зарицкой слетела юбка, а Харлан "били" по лицу: какие курьезы были на "Танцах со звездами"

С Зарицкой слетела юбка, а Харлан "били" по лицу: какие курьезы были на "Танцах со звездами"

Участники вспомнили, какие забавные ситуации случались с ними.

На "Танцах со звездами" с участниками случалось много чего интересного.

В суперфинале шоу звезды решили вспомнить, какие курьезные ситуации случались с ними на проекте.

Ольга Харлан вспомнила, как однажды немного пострадала из-за неудобного костюма. На ее наряде были маленькие зеркальца, которые "били" спортсменку в лицо.

Танцы со звездами / скриншот с видео

"У меня был очень хороший костюм, секси. Но он был неудобным. Меня зеркала "били" в лицо", — говорит звезда.

А вот с Александры Зарицкой во время генеральной репетиции слетела юбка. Ее партнер, Юрий Мешков, случайно на нее наступил. Александра осталась в одних лишь трусиках.

Танцы со звездами / скриншот с видео

"Я не рассказала об одном курьезе. На одном из генеральных прогонов, когда мы танцевали венский вальс. Мы танцуем, танцуем… Вдруг я чувствую, что юбка сползает. Как вдруг Юра наступает на юбку, и она падает. И я стою в бежевых трусиках. Жаль, что это не случилось в прямом эфире, потому что это было бы феерично", — пошутила Зарицкая.

А вот Мел говорит, что вылетел из шоу после того, как ему Александра дала "проклятое" колечко.

Артур Логай рассказал, как в первом прямом эфире ему пришлось импровизировать.

Танцы со звездами / скриншот с видео

"На первом эфире в канкане мне должны были закрепить крючок, чтобы я от Аниного удара взлетел вверх. Чувствую, что что-то не так. Закрепить крючок не успели. Я сделал вид, что упал от удара", — вспомнил Логай.

Кстати, вслед за Зарицкой чуть голой не осталась и Роксоляна Маланчук, партнерша Войтенко. У нее разошелся ее латексный костюм.

Танцы со звездами / скриншот с видео

"Мы в шестом эфире танцевали наше танго, и Рокса была одета в латексный костюм. Когда мы вышли на паркет, Рокса понимает, что есть надрыв на этом латексе. А на Роксе не было одежды", — рассказал Константин.

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