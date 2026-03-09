ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Сагайдачная удивила, как на 5-м месяце узнала о беременности: "Не понимала, пока не почувствовала движения"

Артистка долгое время даже не догадывалась, что ждет рождения третьего ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная удивила, как только на пятом месяце узнала о третьей беременности.

Артистка уже многодетная мама. Однако радостную новость она долгое время скрывала. Только после родов знаменитость начала активно делиться подробностями о третьей беременности. Оказывается, Анна Сагайдачная только на пятом месяце узнала, что ждет рождения ребенка.

Актриса говорит, что вела довольно активный образ жизни и даже не понимала, что беременна. Однако однажды, когда знаменитость собиралась на тренировку и наклонилась зашнуровать кроссовки, то почувствовала движения малыша.

Артистка в течение пяти месяцев даже не догадывалась, что снова беременна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Артистка в течение пяти месяцев даже не догадывалась, что снова беременна / © instagram.com/annasagaidachnaya

"У моих младших детишек разница в возрасте всего 14 месяцев (1,2 года). Я до последнего не понимала, что я беременна, пока на 5-м месяце не почувствовала движения (бежала на тренировку и наклонилась завязать кроссовки). Поэтому я думаю, что мои дети точно о чем-то договорились там, в другом мире", - делится артистка.

Теперь Анна Сагайдачная воспитывает троих детей. Кстати, между младшими разница всего 14 месяцев. Артистка говорит, что это точно была судьба.

Дети Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Дети Анны Сагайдачной / © instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой 26 февраля. В одном из роддомов Киева артистка родила сына. Знаменитость уже показала первые фото с крошечным малышом.

