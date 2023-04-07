Саливанчук читает сказки на ночь, а Мирошниченко – целует перед выходом: какие традиции у звездных семей

Знаменитости рассказали о своих уникальных традициях в семьях.

Звезды украинского шоу-бизнеса имеют особые ритуалы или привычки в своих семьях.

Так, своими семейными традициями поделились Анна Саливанчук, Тимур Мирошниченко, Андрей Бедняков и другие знаменитости.

Анна Саливанчук

Актриса, звезда "Однажды под Полтавой" поделилась простыми, но столь ценными в повседневной жизни, правилами и традициями ее семьи, мужа Александра и двух сыновей Глеба и Никиты:

"Обязательно завтракаем и ужинаем все вместе за столом. Обедать можем отдельно, кто-то на работе или в школе, а вот завтрак и ужин — только семьей".

Также Анна Саливанчук каждый вечер укладывает детей спать:

"Перед сном я целую и рассказываю сказки или читаю своим детям".

Актриса подчеркнула, что важно ежедневно говорить детям, что вы их любите, ведь это укрепляет семью и помогает поддерживать близость отношений.

Анна Саливанчук с сыновьями / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Тимур Мирошниченко

Семья Мирошниченко, родители Тимур и Инна, дочь Мия и сын Марко, имеют три железных правила в семье, нарушать, которые нельзя:

"Правило №1: не уходить из дома, пока не "потемаешь". Правило №2: всегда решение принимать вместе, вчетвером. Правило №3: все свободное время проводить вместе", — рассказал Тимур с женой.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Андрей Бедняков

Тренер "Лиги Смеха" и путешественник "Орла и решки" Андрей Бедняков из-за войны уже давно не виделся со своей семьей — женой Анастасией Короткой, дочерью Ксенией и новорожденным сыном Остапом. Однако блоггер и ведущий вспомнил, как раньше всем составом они никогда не сидели на одном месте:

"Мы с семьей всегда куда-то ехали. Не было такой недели, чтобы мы никуда не отправились в путь. Мы очень любим путешествовать".

Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/biedniakov

Юрий Ткач

Актер Студии "Квартал 95" вспомнил, что в его семье их дочь Лиза любит засыпать вместе с папой и мамой Викторией.

"Когда так случается, что мы все вместе дома, Лиза, наша маленькая дочь, которой 8 лет, очень просит засыпать вместе под фильм или сериал — совершенно не важно, что смотреть, лишь бы вместе. Эта семейная сплоченность для нее очень важна", – поделился Юрий.

Юрий Ткач с женой и дочерью / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Виктор Гевко

Участник "Лиги Смеха", звезда "Однажды под Полтавой" поделился, что на Рождество и Пасху они обязательно собираются всей семьей, с родителями:

"Где бы кто ни был, собранию ничего не может помешать. Из любого уголка мира — обязательно", — рассказал Виктор.

Виктор Гевко с семьей

А узнать еще больше о самобытных традициях украинских семей и познакомиться с ними поближе сможете с 17 апреля в 18:00 в новом шоу "Мое суперсемейство" на телеканале ТЕТ.

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