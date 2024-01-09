Саливанчук и Хижняк показались в купальниках и рассказали о своем отдыхе с детьми в Португалии

Анна также ответила на упреки о том, что ее отдых не ко времени.

Украинская актриса Анна Саливанчук показала, как вместе с коллегой и подругой, актрисой Антониной Хижняк, проходит их общий отдых с сыновьями.

Знаменитости встретились в Португалии на солнечной Мадейре. К тому же, с ними оказались и их дети. Так, они путешествуют по региону и исследуют новые места. В частности, им удалось насладиться ресторанами и традиционными вкусностями.

Анна Саливанчук с Антониной Хижняк на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с Антониной Хижняк на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Впоследствии актрисы отправились на север Мадейры, где наслаждались видами, загорали и купались с сыновьями в бассейне, который наполнял океан.

Анна Саливанчук на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с Антониной Хижняк на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук с Антониной Хижняк на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также Саливанчук решила опередить хейт ее поклонников за отдых. Она заверила, что долгое время очень много работала и помогала украинскому войску, чтобы позволить себе наконец отдохнуть.

Анна Саливанчук ответила на упреки / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук ответила на упреки / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

И добавила, что солнечный климат был очень нужен ее сыну, который часто болел. Интерестно, что младшего сына Анна не взяла с собой. За ним ухаживают родители актрисы.

Анна Саливанчук на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук на отдыхе в Португалии / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Напомним, недавно Анна Саливанчук залюбовала редким новогодним фото с мамой и сыновьями.

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