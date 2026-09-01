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Саливанчук порадовала поклонников фотографией с 6-летним сыном и рассказала о его двойном празднике
В этот день младший сын актрисы одновременно отпраздновал день рождения и начал учиться в школе.
Актриса Анна Саливанчук поздравила младшего сына Никиту с 6-летием и показала его первый день в школе.
Для семьи актрисы 1 сентября этого года стало особенно эмоциональным днём. Её младшему сыну Никите исполнилось шесть лет. Но на этом праздничные события не закончились. В этот же день мальчик впервые переступил порог школы. Анна Саливанчук решила совместить два важных события в один день. Она показала, как готовилась к утреннему празднику, и поделилась теплыми кадрами с именинником.
«Никите сегодня исполнилось 6 лет, и он идёт в первый класс. У нас двойной праздник», — написала знаменитость.
На опубликованных кадрах можно увидеть празднично украшенный дом, воздушные шары, подарки и торт со свечами. Саливанчук нежно обнимала сына, целовала его и вместе с ним наслаждалась этим особенным утром. Не обошлось и без традиционного момента — Никита задувал свечи на праздничном торте.
«Двойной праздник» в этот день для Саливанчук действительно имел особое значение, ведь она провожала младшего сына на новый этап его жизни. Позже актриса показала Никиту уже в школьном образе: мальчик был одет в вышиванку и сидел за партой в свой первый учебный день.
Напомним, недавно Анна Саливанчук раскрыла главный секрет молодости и в смелом платье продемонстрировала пышный бюст.