Саливанчук после развода с нардепом Божковым высказалась об алиментах и его встречах с детьми

Анна Саливанчук с экс-супругом и детьми

Украинская актриса Анна Саливанчук раскрыла подробности своего развода.

Так, звезда стремится держать в секрете любые нюансы разрыва брака с нардепом Александром Божковым. Но все же сделала исключение для журналистки ТСН.ua Анны Севастьяновой и рассказала, что на самом деле никакого контракта о молчании они не подписывали. Более того, Саливанчук не скрывает, что разорвала любые связи с бывшим и не видится и не общается с ним лично.

«Мы ничего не подписывали. Никто никому ничего не обещал. Не знаю, в Киеве ли он. Очень давно его не видела. Даже не помню когда. Наверное, больше года», — рассказала артистка для проекта «Наодинці з Гламуром».

Анна Саливанчук с экс-супругом и детьми / © instagram.com/salivanchuk.anna

Тем не менее, у бывших супругов есть двое сыновей — Глеб и Никита. Звездная мама говорит, что не вмешивается в их общение с родным отцом. Тем временем о дополнительных выплатах со стороны нардепа для детей Анна не стала рассказывать.

«Он общается с детьми без меня, у них есть телефон. Я промолчу об алиментах…» — заинтриговала актриса.

Отметим, что Анна Саливанчук и Александр Божков разошлись еще в мае 2023 года, хотя публично сообщили об этом только в 2024-м. Актриса признавалась, что одной из главных причин разрыва стали неправильно расставленные приоритеты в отношениях и разное видение семейной жизни. Несмотря на попытки сохранить брак, супруги в итоге приняли решение развестись, не выдержав кризисов.

